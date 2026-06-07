55-летний рецидивист поджёг квартиру знакомой и два дома незнакомцев из мести и хулиганства

По версии следствия, 19 мая подозреваемый, движимый личной неприязнью и желанием отомстить знакомой, поджёг её квартиру на улице Лаптевых. Но это было не единственное его преступление. С 14 по 20 мая он также из хулиганских побуждений поджёг два частных жилых дома и гараж, владельцы которых были ему совершенно незнакомы.