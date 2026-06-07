55-летний рецидивист поджёг квартиру знакомой и два дома незнакомцев из мести и хулиганства

В Калининграде прокуратура Московского района признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 55-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину подозревают в серии поджогов: квартиры знакомой, двух жилых домов и гаража незнакомых граждан.
По версии следствия, 19 мая подозреваемый, движимый личной неприязнью и желанием отомстить знакомой, поджёг её квартиру на улице Лаптевых. Но это было не единственное его преступление. С 14 по 20 мая он также из хулиганских побуждений поджёг два частных жилых дома и гараж, владельцы которых были ему совершенно незнакомы.
Общий материальный ущерб по всем эпизодам превысил 2 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога. Эта статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы (с учётом рецидива — до пяти лет, так как судимость у подозреваемого уже была). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.