Еврейская автономная область представит турпотенциал на фестивале в Москве

Туристический потенциал Еврейской автономной области будет представлен 14 июня на Международном фестивале «Путешествуй!» в Москве. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте экономики правительства региона.
Посетители стенда ЕАО смогут открыть для себя уникальные маршруты: от заповедных троп заповедника «Бастак» до озера с лотосами Комарова. Также у них будет возможность погрузиться в атмосферу еврейских традиций через интерактивные мастер‑классы и игры. Кроме того, гости попробуют блюда дальневосточно‑еврейской кухни, узнают о новых возможностях промышленного и медицинского туризма и обсудят инвестиционные проекты с представителями региона на деловых встречах.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.