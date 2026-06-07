Еврейская автономная область представит турпотенциал на фестивале в Москве

Посетители стенда ЕАО смогут открыть для себя уникальные маршруты: от заповедных троп заповедника «Бастак» до озера с лотосами Комарова. Также у них будет возможность погрузиться в атмосферу еврейских традиций через интерактивные мастер‑классы и игры. Кроме того, гости попробуют блюда дальневосточно‑еврейской кухни, узнают о новых возможностях промышленного и медицинского туризма и обсудят инвестиционные проекты с представителями региона на деловых встречах.