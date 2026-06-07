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Молодожёны из Нижнего Новгорода прошли совместную вечернюю диспансеризацию

После ЗАГСа новобрачные отправились проверять здоровье и получать рекомендации врачей.

Источник: Комсомольская правда

Необычную акцию для молодых пар провели в городской поликлинике № 4 Нижнего Новгорода. Вместо привычного свидания участники отправились на вечернюю диспансеризацию, где вместе прошли обследование и оценили основные показатели здоровья, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Будущие и недавно созданные семьи начали визит с традиционной для любого медосмотра процедуры — сдачи крови натощак. После этого пары проверили репродуктивное здоровье, уровень холестерина и содержание сахара в крови.

Также участникам предложили пройти биоимпедансометрию, которая позволяет определить соотношение мышечной и жировой массы в организме, а также исследование плече-лодыжечного индекса для оценки состояния сосудов. По словам организаторов, такие обследования помогают вовремя выявить возможные риски и скорректировать образ жизни.

После диагностики специалисты Центра здоровья провели консультации и выдали индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности и профилактике заболеваний. В поликлинике отметили, что проект удалось реализовать при поддержке Главного управления ЗАГС Нижегородской области. Его цель — напомнить молодым семьям о важности заботы о здоровье с первых дней совместной жизни.