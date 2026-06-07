Молодожёны из Нижнего Новгорода прошли совместную вечернюю диспансеризацию

После диагностики специалисты Центра здоровья провели консультации и выдали индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности и профилактике заболеваний. В поликлинике отметили, что проект удалось реализовать при поддержке Главного управления ЗАГС Нижегородской области. Его цель — напомнить молодым семьям о важности заботы о здоровье с первых дней совместной жизни.