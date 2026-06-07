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В Ростовской области преступность среди мигрантов выросла на 24,4%

В 2026 году в Ростовской области отмечается рост числа преступлений, совершенных мигрантами. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на замначальника ГУ МВД по Ростовской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Виктора Марунчака.

В 2026 году в Ростовской области отмечается рост числа преступлений, совершенных мигрантами. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на замначальника ГУ МВД по Ростовской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Виктора Марунчака.

Уточняется, что с начала года иностранные граждане в регионе совершили 326 преступлений, тогда как в аналогичном периоде 2025 года было совершено 262 преступления. Чаще всего мигранты привлекаются к ответственности за незаконную миграцию.

Вместе с тем, количество мигрантов, прибывших в регион, с начала года снизилось на 9 тыс. человек. «Можно сказать, что иностранцев стало меньше, но преступность выросла. И это увеличение на фоне снижения уровня преступности в целом по региону. И на фоне большого некомплекта личного состава. Если бы мы имели в строю процентов на 20−30 больше сотрудников, то, я уверен, и число выявленных совершённых мигрантами преступлений было бы больше», — цитирует издание господина Марунчака.