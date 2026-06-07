В Ростовской области преступность среди мигрантов выросла на 24,4%

Вместе с тем, количество мигрантов, прибывших в регион, с начала года снизилось на 9 тыс. человек. «Можно сказать, что иностранцев стало меньше, но преступность выросла. И это увеличение на фоне снижения уровня преступности в целом по региону. И на фоне большого некомплекта личного состава. Если бы мы имели в строю процентов на 20−30 больше сотрудников, то, я уверен, и число выявленных совершённых мигрантами преступлений было бы больше», — цитирует издание господина Марунчака.