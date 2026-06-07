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Польша лидирует по количеству транспорта в очередях на границе с Беларусью

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Более 890 легковых и грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными государствами Европейского союза в воскресенье днем, следует из данных пограничного комитета республики.

Источник: Sputnik.by

Ранее по числу скопившегося транспорта лидировало литовское направление, однако в настоящее время большие очереди скопились на границе с Польше.

Так, легковых автомобилей в ПП «Брузги» и «Брест» на польском направлении стоит 90 и 250 машин соответственно.

На границе с Литвой в пункте пропуска «каменный Лог» находится только 20 легковушек.

Грузовых машин также больше на границе Беларуси и Польши. Так, в «Берестовице» скопилось 130 фур, в «Козловичах» — 160.

На литовском направлении в «Каменном логе» и «Беняконях» находится 80 и 160 большегрузов соответственно.

В пунктах пропуска на границе с Латвией очередей из грузовиков и легковых автомобилей не не фиксируется.

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