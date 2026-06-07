Польша лидирует по количеству транспорта в очередях на границе с Беларусью

Ранее по числу скопившегося транспорта лидировало литовское направление, однако в настоящее время большие очереди скопились на границе с Польше.
Так, легковых автомобилей в ПП «Брузги» и «Брест» на польском направлении стоит 90 и 250 машин соответственно.
На границе с Литвой в пункте пропуска «каменный Лог» находится только 20 легковушек.
Грузовых машин также больше на границе Беларуси и Польши. Так, в «Берестовице» скопилось 130 фур, в «Козловичах» — 160.
На литовском направлении в «Каменном логе» и «Беняконях» находится 80 и 160 большегрузов соответственно.
В пунктах пропуска на границе с Латвией очередей из грузовиков и легковых автомобилей не не фиксируется.