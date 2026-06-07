В Красноярском крае остаются затопленными 3 дома и 6 участков автодорог

Как сообщили в МЧС, на реке Чулым в районе посёлка Балахта уровень воды составил 470 см. До опасной отметки остаётся всего три сантиметра, не исключено кратковременное её превышение. Сохраняется выход воды на пойму на Енисее (с. Караул), Мане (с. Нарва), Анже (с. Агинское), Чулыме (п. Балахта и с. Красный Завод), Кети (с. Лосиноборское).