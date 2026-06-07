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Красноярцев приглашают отдать голос за объекты благоустройства 2027 года

Красноярцы могут выбрать, какие пространства преобразятся в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Четыре новых пространства появятся в большом Красноярске. Об этом в своем канале рассказал мэр города Сергей Верещагин. Объекты благоустройства создаются по программе «Формирование комфортной городской среды». Это скверы на улице Ломоносова, «Злобинский» в Берёзовке, «Преолес» в ЖК Преображенский и набережная Енисея у Октябрьского моста.

На сегодня общая площадь парков, скверов и набережных в городе составляет более 11 миллионов «квадратов». Это площадь целого Железнодорожного района краевого центра.

Также до 12 июня красноярцы могут проголосовать за объекты благоустройства 2027 года. Сделать это можно по ссылке.