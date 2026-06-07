Красноярцев приглашают отдать голос за объекты благоустройства 2027 года

Четыре новых пространства появятся в большом Красноярске. Об этом в своем канале рассказал мэр города Сергей Верещагин. Объекты благоустройства создаются по программе «Формирование комфортной городской среды». Это скверы на улице Ломоносова, «Злобинский» в Берёзовке, «Преолес» в ЖК Преображенский и набережная Енисея у Октябрьского моста.