Реальность в пролёте: 6 летних книг для тех, кому не хватает романтики и ярких впечатлений

«Ретроградная Венера» — фэнтези о любви и упущенных возможностях. Сара Джио предлагает своей героине посмотреть, как сложилась бы её жизнь, если бы в определённых ситуациях она принимала другие решения. Это интересная тема для размышлений — и красивая история для тех, кто соскучился по романтике.