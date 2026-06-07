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Адвокат сказала белорусам, попадет ли отпуск по уходу за ребенком в общий стаж для пенсии

Адвокат сказала, зачтут ли отпуск по уходу за ребенком в общий стаж для пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, зачтут ли отпуск по уходу за ребенком в общий стаж для пенсии. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

По статье 185 Трудового кодекса в стаж работы, который дает право на последующие трудовые отпуска, время отпуска по уходу за ребенком до трех лет не засчитывается.

Вместе с тем отпуск по уходу за ребенком будет включен в стаж работы, в стаж работы по специальности, должности служащего (профессии рабочего). Это предусмотрено частью 10 части 185 ТК.

— Таким образом, период указанного отпуска в страховой стаж не засчитывается, однако включается в общий стаж работы, необходимый для назначения пенсии, — пояснила адвокат.