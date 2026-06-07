В Краснодарском крае внедрят двухпоточную систему обращения с отходами

Двухпоточную систему обращения с отходами начнут использовать с 1 сентября в Краснодарском крае. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и ЖКХ региона.
Данная система предполагает, что мусор будет разделяться на два контейнера. Смешанные коммунальные отходы будут складироваться в сером контейнере, а вторичные ресурсы, пригодные для переработки — в контейнер синего цвета. На первом этапе допускается использование уже установленных контейнеров, но с соответствующей маркировкой. До 2030 года все контейнеры заменят на емкости установленных цветов.
«Переход на двухпоточную систему позволит сделать раздельный сбор отходов понятным и удобным для жителей. Наша задача — увеличить объемы переработки, сократить нагрузку на полигоны и сформировать современную культуру обращения с отходами в Краснодарском крае», — подчеркнул министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.