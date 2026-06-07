В Краснодарском крае внедрят двухпоточную систему обращения с отходами

Данная система предполагает, что мусор будет разделяться на два контейнера. Смешанные коммунальные отходы будут складироваться в сером контейнере, а вторичные ресурсы, пригодные для переработки — в контейнер синего цвета. На первом этапе допускается использование уже установленных контейнеров, но с соответствующей маркировкой. До 2030 года все контейнеры заменят на емкости установленных цветов.