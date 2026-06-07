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Волгоградцы завалили Госжилнадзор жалобами на состояние подъездов и отчёты УК

В Волгоградской области Госжилнадзор подвёл промежуточные итоги мониторинга жалоб жителей региона на работу УК.

В Волгоградской области Госжилнадзор подвёл промежуточные итоги мониторинга жалоб жителей региона на работу УК. По данным надзорного ведомства, собственники всего за пять месяцев направили в инспекцию более 8,6 тыс. обращений, в том числе 1,4 только за май 2026 года.

Чаще всего волгоградцы просили проверяющих помочь с ненадлежащим состоянием общего имущества — 36% обращений. Ещё треть жалоб была связана с неразмещением коммунальщиками в интернете обязательной информации. Также беспокоили жильцов счета за квартплату, сроки капремонта, вопросы избрания УК и повышения энергоэффективности домов.

Отметим, пожаловаться на беспредел обслуживающих организаций все желающие могут, обратившись в Жилищную инспекцию Волгограда или региональный Госжилнадзор. Удобнее всего сформировать обращение с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дом».

Фото из архива ИА «Высота 102».