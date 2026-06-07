Волгоградцы завалили Госжилнадзор жалобами на состояние подъездов и отчёты УК

В Волгоградской области Госжилнадзор подвёл промежуточные итоги мониторинга жалоб жителей региона на работу УК. По данным надзорного ведомства, собственники всего за пять месяцев направили в инспекцию более 8,6 тыс. обращений, в том числе 1,4 только за май 2026 года.