На портале «Узнай Москву» появился маршрут к 150-летию хирурга Бурденко

Маршрут, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося хирурга, военного врача, основателя и первого президента Академии медицинских наук СССР Николая Бурденко, опубликовали на портале «Узнай Москву». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Экскурсия начинается у клиники им. Н. Н. Бурденко. Ученый начал работать там в 1923 году, а спустя год возглавил медучреждение и руководил до конца жизни. Следующая точка маршрута — улица Бурденко в Хамовниках. Далее прогулка продолжится у стен Александринского дворца. Еще одна важная точка маршрута — дом с атлантами на улице Солянке. В 1929 году Николай Бурденко совместно с неврологом Василием Крамером открыл там первую в Москве нейрохирургическую клинику.
Кроме того, можно будет увидеть здание бывшего Опекунского совета, а также Политехнический музей, где осенью 1946 года проходил всесоюзный съезд хирургов — первый с момента окончания Великой Отечественной войны. Завершается экскурсия у главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко — старейшего госпиталя России, который академик сделал своей ключевой тыловой базой в годы Великой Отечественной войны.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.