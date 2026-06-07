На портале «Узнай Москву» появился маршрут к 150-летию хирурга Бурденко

Экскурсия начинается у клиники им. Н. Н. Бурденко. Ученый начал работать там в 1923 году, а спустя год возглавил медучреждение и руководил до конца жизни. Следующая точка маршрута — улица Бурденко в Хамовниках. Далее прогулка продолжится у стен Александринского дворца. Еще одна важная точка маршрута — дом с атлантами на улице Солянке. В 1929 году Николай Бурденко совместно с неврологом Василием Крамером открыл там первую в Москве нейрохирургическую клинику.