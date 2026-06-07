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Нижегородцев ждет четырехдневная рабочая неделя из-за Дня России

В 2026 году 12 июня выпадает на пятницу.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородцев на следующей неделе ждут четыре рабочих дня вместо пяти. Короткая рабочая неделя связана с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня.

День России — один из главных государственных праздников страны. Он установлен в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

В 2026 году 12 июня выпадает на пятницу, поэтому этот день официально станет выходным. Таким образом, рабочая неделя продлится с понедельника, 8 июня, по четверг, 11 июня включительно. Полноценные выходные ждут нижегородцев уже с пятницы — три дня отдыха: 12, 13 и 14 июня.

Ранее сообщалось, что 10% нижегородцев планируют продлить выходные на День России.