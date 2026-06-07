Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове снова перенесли дату включения горячей воды

Жители центра и Западного жилмассива Ростова сидят без горячей воды уже четыре недели.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону и в Западном жилом массиве снова перенесли дату включения горячей воды. О том, что вода в кранах не потеплела, сообщают жители города.

Напомним, отключение началось еще 12 мая и затронуло значительную часть донской столицы. Изначально горожан предупредили, что работы завершатся 29 мая. Позже объявления с этими датами были сорваны с дверей подъездов. Оказалось, что работы на теплотрассах продлены и завершатся в начале июня.

Так, жители дома по Ворошиловскому, 52, обратились в Ростовские тепловые сети. Они получили ответ:

— Горячее водоснабжение будет отсутствовать до 5 июня. Включение планировали по мере завершения ремонтов, — сообщили в ресурсоснабжающей компании в ответном письме 4 июня.

Однако к обещанной дате горячая вода так и не появилась. Таким образом, люди греют воду в кастрюлях уже четыре недели.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.