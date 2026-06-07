В Ростове снова перенесли дату включения горячей воды

Напомним, отключение началось еще 12 мая и затронуло значительную часть донской столицы. Изначально горожан предупредили, что работы завершатся 29 мая. Позже объявления с этими датами были сорваны с дверей подъездов. Оказалось, что работы на теплотрассах продлены и завершатся в начале июня.