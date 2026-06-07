В Нижнем Новгороде состоялся фестиваль о психическом здоровье «Я — рядом»

Например, врач-психиатр Дарья Петрова провела лекцию «Как правильный диагноз в психиатрии меняет жизнь человека», а психиатр и психотерапевт Мария Денисенко рассказала о практиках преодоления стигматизации в сообществе людей с психическими расстройствами. Центральным мероприятием фестиваля стала премьера документального фильма «Я — рядом». Картина посвящена нижегородским семьям, в которых есть близкие с психическими расстройствами. В ней авторы показали истории людей, которые продолжают жить, работать и заниматься творчеством, несмотря на диагноз.