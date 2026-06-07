В Нижнем Новгороде состоялся фестиваль о психическом здоровье «Я — рядом»

Просветительский фестиваль-диалог о психическом здоровье «Я — рядом» прошел 3 июня в Нижнем Новгороде в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Мероприятие объединило специалистов социальной сферы, медицины, образования, культуры, СМИ и представителей некоммерческого сектора. Его основная цель — повышение уровня знаний о психиатрической помощи, снижение стигматизации психических расстройств и развитие взаимодействия между различными службами и организациями. В ходе фестиваля были организованы лекции и тренинги, посвященные вопросам диагностики и социальной интеграции людей с ментальными особенностями.
Например, врач-психиатр Дарья Петрова провела лекцию «Как правильный диагноз в психиатрии меняет жизнь человека», а психиатр и психотерапевт Мария Денисенко рассказала о практиках преодоления стигматизации в сообществе людей с психическими расстройствами. Центральным мероприятием фестиваля стала премьера документального фильма «Я — рядом». Картина посвящена нижегородским семьям, в которых есть близкие с психическими расстройствами. В ней авторы показали истории людей, которые продолжают жить, работать и заниматься творчеством, несмотря на диагноз.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.