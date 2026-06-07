Пермский производитель заготовок для атомной промышленности снизил прибыль

Согласно отчету, общий объем производства АО «ПНИТИ» увеличился на 9,2% за год. На продукцию и услуги общего машиностроения пришлось около 79%, остальные 21% — на оборудование и оснастку изделий специальной техники. Как указано в документе, производство продукции для РосАтома увеличилось до 30% от всего объемы выпущенных изделий. Рентабельность продаж в 2025 году составила 14,83% против 19,83 в 2024-м.