Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» планирует организовать пешие поиски Усольцевых в июне 2026.
Как рассказал ТАСС руководитель отряда Григорий Сергеев, в настоящий момент пропавшую в Кутурчинском Белогорье семью пытаются обнаружить с помощью БПЛА.
«Мы ждём установления необходимой нам погоды для того, чтобы развернуть мероприятия с пешими ребятами непосредственно в той зоне где мы делали весь поиск, когда пропала семья. Рассчитываем, что это будут середина или вторая половина июня, и очень рассчитываем на поддержку властей Красноярского края», — сказал Сергеев.
Напомним, масштабные поиски семьи Усольцевых, стартовавшие 4 июня, продлятся до 9 июня. В операции участвуют около 80 человек. Место поисков оцеплено блокпостами.