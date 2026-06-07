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«ЛизаАлерт» планирует организовать пешие поиски Усольцевых в июне

В настоящий момент пропавшую в Кутурчинском Белогорье семью пытаются обнаружить с помощью БПЛА.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» планирует организовать пешие поиски Усольцевых в июне 2026.

Как рассказал ТАСС руководитель отряда Григорий Сергеев, в настоящий момент пропавшую в Кутурчинском Белогорье семью пытаются обнаружить с помощью БПЛА.

«Мы ждём установления необходимой нам погоды для того, чтобы развернуть мероприятия с пешими ребятами непосредственно в той зоне где мы делали весь поиск, когда пропала семья. Рассчитываем, что это будут середина или вторая половина июня, и очень рассчитываем на поддержку властей Красноярского края», — сказал Сергеев.

Напомним, масштабные поиски семьи Усольцевых, стартовавшие 4 июня, продлятся до 9 июня. В операции участвуют около 80 человек. Место поисков оцеплено блокпостами.

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