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Россиянам досрочно выплатят пенсии в июне: кому и когда поступят средства

Изменения вызваны празднованием Дня России.

Источник: Время

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единой России») в интервью RT сообщил, что пенсии в июне будут выплачены досрочно в связи с празднованием Дня России.

«День России в 2026 году выпадает на пятницу, 12 июня, поэтому выходные растянутся на три дня и продлятся включительно по 14 июня. Заявлений в Социальный фонд при этом подавать не требуется, перенос происходит автоматически», — отметил Говырин в беседе с RT.

По словам депутата, для получателей с графиком, попадающим на 12, 13 и 14 июня, зачисление произойдёт 11 июня — это самый заметный сдвиг из‑за праздника.

«Аналогичная схема сработает в выходные 20 и 21 июня, когда выплаты переведут 19 июня, а также 27 и 28 июня, когда средства поступят 26 июня», — добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что нижегородские пенсионеры могут выбрать доставку пенсии по адресу проживания.

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