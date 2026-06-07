В Красноярском крае полицейские выявили 47 нелегальных мигрантов

В Красноярском крае в ходе операции «Нелегал-2026» полицейские выявили 47 иностранных граждан, которые подлежат административному выдворению и депортации из России. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Первый этап операции проходит при участии регионального управления ФСБ, Росгвардии и прокуратуры края. Проверки направлены на выявление фактов незаконного нахождения иностранных граждан и нарушений при их трудовой деятельности. За четыре дня правоохранители пресекли 262 нарушения миграционного законодательства. К административной ответственности за незаконную трудовую деятельность привлекли 34 иностранных граждан. В отношении 122 человек приняли решения об ограничении въезда в Россию на срок от 5 до 10 лет, а еще 65 нарушителям сократили сроки пребывания в России. По закону они должны выехать из страны в течение 3 дней. Также в отношении работодателей составили 35 протоколов за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности. Добавим, что в сфере миграции возбуждено 7 уголовных дел. Проверки в регионе продолжаются. Читайте также: В Красноярском крае на «Красном кольце» выбрали лучших водителей ДПС Сибири Красноярск впервые примет «Кубок Защитников Отечества» СФО В Красноярском крае с начала года похитили 105 велосипедов.