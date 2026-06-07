В Кинеле Самарской области прошел туристско-спортивный слет для детей

Туристско-спортивный слет для воспитанников детских садов «Веселый рюкзачок» состоялся 21 мая в городе Кинеле Самарской области в ходе реализации госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
На старте участники получили маршрутные листы, по которым необходимо было пройти все испытания. Команды соревновались на шести станциях: «Место сбора туристов», «Что берем с собой в поход?», «Ловкий турист», «Знатоки природы», «Музыкальная» и «Костровая». Под руководством инструкторов фестиваля и своих командиров-воспитателей ребята ходили по туристическим тропам и выполняли интересные задания.
Юных туристов оценивало экспертное жюри центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Кроме того, на мероприятии дети представили национальные народные игры своих народов. Все команды получили сертификаты участников и подарки от депутатов городского округа Кинель.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.