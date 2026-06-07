В Кинеле Самарской области прошел туристско-спортивный слет для детей

На старте участники получили маршрутные листы, по которым необходимо было пройти все испытания. Команды соревновались на шести станциях: «Место сбора туристов», «Что берем с собой в поход?», «Ловкий турист», «Знатоки природы», «Музыкальная» и «Костровая». Под руководством инструкторов фестиваля и своих командиров-воспитателей ребята ходили по туристическим тропам и выполняли интересные задания.