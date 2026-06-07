Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области планируют построить вертикальную ферму по выращиванию салатно-зелёных культур

Вложения в инвестпроект оценили в 300 миллионов рублей.

В Калининградской области планируют построить вертикальную ферму по выращиванию салатно-зелёных культур. Вложения в инвестпроект оценили в 300 миллионов рублей. Об этом сообщили на странице регионального Минсельхоза «ВКонтакте».

Губернатор Алексей Беспрозванных подписал соглашение о реализации проекта с ООО «Фабрика зелени» на Петербургском международном экономическом форуме.

Инвестпроект стоимостью в 300 миллионов рублей предполагает строительство модульной системы с автоматизированным управлением в контролируемой среде. В систему будет интегрировано умное светотехническое оборудование отечественного производства, управляемое программной экосистемой, — рассказали в министерстве.

Производительность фермы составит до 5,2 тонн продукции в месяц и 62,2 тонны продукции в год. В Минсельхозе также отметили, что внедрение светотехнической системы минимизирует нагрузку на окружающую среду.