В Калининградской области планируют построить вертикальную ферму по выращиванию салатно-зелёных культур. Вложения в инвестпроект оценили в 300 миллионов рублей. Об этом сообщили на странице регионального Минсельхоза «ВКонтакте».
Губернатор Алексей Беспрозванных подписал соглашение о реализации проекта с ООО «Фабрика зелени» на Петербургском международном экономическом форуме.
Инвестпроект стоимостью в 300 миллионов рублей предполагает строительство модульной системы с автоматизированным управлением в контролируемой среде. В систему будет интегрировано умное светотехническое оборудование отечественного производства, управляемое программной экосистемой, — рассказали в министерстве.
Производительность фермы составит до 5,2 тонн продукции в месяц и 62,2 тонны продукции в год. В Минсельхозе также отметили, что внедрение светотехнической системы минимизирует нагрузку на окружающую среду.