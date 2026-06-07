Нижегородская мэрия передаст в собственность ТСН «Бастион» спорную парковку

После этого участок, который пока находится в муниципальной собственности, будет перемежеван и поступит в собственность ТСН «Бастион». Затем товарищество сможет принять участие в конкурсе на получение субсидии на благоустройство — асфальтировку, расширение проезда, установку бордюров и проч. Администрация города поможет жителям в сборе и оформлении необходимых документов.