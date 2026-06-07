В Абдулине Оренбургской области состоялся фестиваль русской культуры

Фестиваль русской культуры «Истоки» прошел 24 мая в городе Абдулино Оренбургской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Абдулинского городского округа.
В ходе мероприятия была организована экологическая акция в яблоневом саду парка. Вместе с ребятами из Движения первых почетные гости высадили там новые саженцы плодовых деревьев. Кроме того, на сцене выступали ансамбль русской песни «Раздолье» из Оренбурга, творческие коллективы Абдулинского округа, соседних городов и районов Оренбургской области и Республики Башкортостан.
Также гости могли посетить различные локации и мастер-классы. Для них на празднике испекли более 5 тыс. блинов. Работали тематические площадки, фотозоны, выставки, посвященные Дню славянской письменности и культуры, истории села Алферовка и церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.