Вековой юбилей встретил волгоградский ветеран Александр Васильевич Медков

Как рассказали в администрации региона, Александр Медков родился 7 июня 1926 года в станице Обливская Ростовской области. В 1943-м, едва достигнув 17 лет, добровольцем отправился на фронт. Служил на спецпоезде, под постоянными обстрелами восстанавливал железнодорожные пути, обеспечивал связь. Получил тяжёлое ранение, когда восстанавливал мост под Кривым Рогом.