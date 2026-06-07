Вековой юбилей встретил волгоградский ветеран Александр Васильевич Медков

Сегодня, 7 июня, в Волгоградской области вековой юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков. Поздравления фронтовику в телефонном разговоре передал губернатор Андрей Бочаров — он поблагодарил ветерана за большую общественную работу, пожелал здоровья и благополучия.
Как рассказали в администрации региона, Александр Медков родился 7 июня 1926 года в станице Обливская Ростовской области. В 1943-м, едва достигнув 17 лет, добровольцем отправился на фронт. Служил на спецпоезде, под постоянными обстрелами восстанавливал железнодорожные пути, обеспечивал связь. Получил тяжёлое ранение, когда восстанавливал мост под Кривым Рогом.
Позже окончил снайперскую школу, сражался на 3-м Украинском фронте и в Северо-Кавказском военном округе. Боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами. После Победы продолжил военную карьеру — служил в Иране, Китае, Корее, в отставку вышел полковником.
Сегодня Александр Васильевич — заметная фигура в ветеранском движении Волгограда. Он входит в Советскую районную организацию ветеранов и возглавляет секцию участников войны. Столетний фронтовик остаётся неизменным гостем патриотических акций, Уроков Мужества и молодёжных форумов.
Минувшей весной вместе с губернатором Бочаровым он осматривал выставку трофейной натовской техники, принимал частицу Вечного огня, привезённую в город-герой в рамках акции «Огонь памяти». И несмотря на почтенный возраст, ветеран продолжает заниматься спортом.
Ранее сообщалось об утверждении макета памятника участникам СВО.