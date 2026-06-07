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Разработчик ЕГЭ по математике: основная ошибка — неправильно прочитанные условия задачи

Экзамен по математике пройдет у школьников в понедельник, 8 июня.

Для успешной сдачи ЕГЭ по математике нужно «хорошо выспаться перед экзаменом, грамотно спланировать выполнение работы и сохранять уверенность в своих силах», посоветовал он в разговоре с РБК разработчик ЕГЭ Иван Ященко.

Основной экзамен по математике пройдет у российских выпускников в понедельник, 8 июня. По словам Ященко, самая популярная ошибка на экзамене — неправильно прочитанные условия задачи, на втором месте — арифметические ошибки, отметил Ященко.

«Что касается подготовки по математике, мой вам совет, поверьте моему опыту: решайте совсем немного в последний день задачи первой части, причём в первую очередь, задачи, которые у вас получаются, и не переходите на задачи, которые решаете с трудом. Тогда вы будете больше уверены в своих силах и не потеряете обидных баллов. И, решение таких задач — это и хорошая зарядка в воскресенье утром, ну, конечно, не надо решать задачи в день экзамена», — отметил он.

Напомним, год назад российские школьники жаловались на сложные задания на ЕГЭ по математике, которых не было в школьной программе. «Новый Калининград» пообщался с выпускниками и экспертами, чтобы выяснить, стоит ли рассчитывать на школьную программу при подготовке к поступлению в вуз.

Читайте по ссылке: ЕГЭ, «гробы» и репетиторы: стоит ли рассчитывать на школу при подготовке к вузу.

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