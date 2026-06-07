Разработчик ЕГЭ по математике: основная ошибка — неправильно прочитанные условия задачи

«Что касается подготовки по математике, мой вам совет, поверьте моему опыту: решайте совсем немного в последний день задачи первой части, причём в первую очередь, задачи, которые у вас получаются, и не переходите на задачи, которые решаете с трудом. Тогда вы будете больше уверены в своих силах и не потеряете обидных баллов. И, решение таких задач — это и хорошая зарядка в воскресенье утром, ну, конечно, не надо решать задачи в день экзамена», — отметил он.