Во Владивостоке снимут фильм по популярной подростковой книге

Владивосток станет съемочной площадкой для нового фильма по книге Аси Лавринович «Нелюбовь сероглазого короля» (16+). Картину начнут снимать в 2026 году, а режиссерское кресло заняла Ольга Акатьева. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В центре сюжета — школьница Даша Севастьянова. Она хотела спокойно заниматься учебой, но ее жизнь превращается в сплошной хаос. Девушке приходится справляться с непониманием родителей, мириться с внезапной симпатией к другу детства и выдерживать конкуренцию с новой ученицей, которая стала звездой школы. Причем из-за нелепой случайности Даше приходится притворяться влюбленной парой с Робертом Кайзером — самым раздражающим парнем в классе.
Пока неизвестно, кто именно исполнит главные роли и будут ли привлекать местных жителей в массовку. Съемки подтвердили на книжном фестивале на Красной площади в Москве.