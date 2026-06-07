Во Владивостоке снимут фильм по популярной подростковой книге

В центре сюжета — школьница Даша Севастьянова. Она хотела спокойно заниматься учебой, но ее жизнь превращается в сплошной хаос. Девушке приходится справляться с непониманием родителей, мириться с внезапной симпатией к другу детства и выдерживать конкуренцию с новой ученицей, которая стала звездой школы. Причем из-за нелепой случайности Даше приходится притворяться влюбленной парой с Робертом Кайзером — самым раздражающим парнем в классе.