Один рейс отменен и два задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 7 мая

Рейс авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург, запланированный на 11:20 с прилетом в Пулково в 13:05, отменен. Также перенесен вылет рейса «России» в Сочи, который должен был отправиться еще 6 мая — теперь он назначен на 7 мая в 21:45. Рейс Corendon Airlines в Анталью, запланированный на 14:35, вылетит в 15:50. Задержки коснулись и обратных рейсов из Сочи: прибытие части бортов перенесено на вечер и раннее утро следующего дня.