В Симферополе установили памятник Гоголю

Обращение об установке поступило в администрацию Симферополя еще два года назад от митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
Ранее митрополит рассказывал, что еще в советское время знаменитый скульптор-монументалист, академик Сергей Меркуров по заданию государства создал памятник к столетию писателя, но он так и не был нигде установлен. По словам владыки Тихона, монумент был создан ранее, а постамент к нему делал уже современный скульптор, заслуженный художник России Виталий Шанов, который создавал множество скульптур на территории Беларуси и России, в том числе и Нового Херсонеса.
Все работы по созданию и установке памятника выполнены за счет Симферопольской и Крымской епархии. Высота памятника с постаментом — около 7,5 метров, вес — около 6 тонн.
Николай Гоголь посетил Крым в 1835 году. Он посетил Саки — в то время — небольшой поселок, который находится на северо-западе Крымского полуострова, и только начинал приобретать известность как грязевой курорт.
«Был в Крыму, где пачкался в минеральных грязях», — писал Гоголь поэту Василию Жуковскому, вернувшись с курорта в Полтаву.
В Саки писатель ехал через крымскую столицу, а в последние годы жизни, судя по переписке с родными и близкими, не раз отмечал, что здоровье его требует переезда на полуостров.