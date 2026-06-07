В Симферополе установили памятник Гоголю

Ранее митрополит рассказывал, что еще в советское время знаменитый скульптор-монументалист, академик Сергей Меркуров по заданию государства создал памятник к столетию писателя, но он так и не был нигде установлен. По словам владыки Тихона, монумент был создан ранее, а постамент к нему делал уже современный скульптор, заслуженный художник России Виталий Шанов, который создавал множество скульптур на территории Беларуси и России, в том числе и Нового Херсонеса.