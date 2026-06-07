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Патриарх Кирилл призвал строить в Калининграде больше храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший в Калининград 6 июня, заявил о.

Источник: KaliningradToday

необходимости строительства новых храмов в областном центре. По его словам, 34 действующих прихода на полмиллиона жителей — это недостаточно.

«Если взять за основу формулу “один храм на каждые десять тысяч человек”, то можно сказать, что в масштабах Калининградской области, население которой составляет чуть более одного миллиона человек, программа-минимум почти выполнена, — отметил патриарх. — Однако в самом Калининграде, где проживает полмиллиона человек, действуют 34 приходских храма. Просил бы владык обратить на это внимание».

Предстоятель подчеркнул особое значение Калининграда как самого западного региона России. «Калининград имеет большую важность, в том числе в качестве свидетеля Православия, свидетельства, обращённого на Запад, да и для самой духовной жизни людей», — сказал он.

Патриарх также напомнил, что 40 лет назад в Калининградской области не было ни одного православного храма. На сегодняшний день в регионе действует 100 приходских церквей.

В воскресенье, 7 июня, в 10:00 патриарх Кирилл возглавит Божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя. В 12:30 на Соборной площади состоится освящение памятника святому благоверному князю Владимиру. Доступ на богослужения открыт для всех желающих. Автомобилистов предупреждают о временных перекрытиях дорог в центре города.

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