Патриарх Кирилл призвал строить в Калининграде больше храмов

«Если взять за основу формулу “один храм на каждые десять тысяч человек”, то можно сказать, что в масштабах Калининградской области, население которой составляет чуть более одного миллиона человек, программа-минимум почти выполнена, — отметил патриарх. — Однако в самом Калининграде, где проживает полмиллиона человек, действуют 34 приходских храма. Просил бы владык обратить на это внимание».