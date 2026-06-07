В Нижнем Новгороде стартует 20‑й Кубок Губернатора по конному спорту

В конноспортивном комплексе «Пассаж» с 9 по 14 июня пройдет 20-й Кубок губернатора Нижегородской области. Турнир объединит международные соревнования по выездке, этап Кубка России, а также всероссийские старты для юных наездников и всадников на пони. Об этом сообщается в макс-канале министерства спорта Нижегородской области.