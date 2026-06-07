В Нижнем Новгороде стартует 20‑й Кубок Губернатора по конному спорту

В конноспортивном комплексе «Пассаж» с 9 по 14 июня пройдет 20-й Кубок губернатора Нижегородской области. Турнир объединит международные соревнования по выездке, этап Кубка России, а также всероссийские старты для юных наездников и всадников на пони. Об этом сообщается в макс-канале министерства спорта Нижегородской области.
На старт выйдут сильнейшие российские и зарубежные спортсмены. Зрителей ждут не только напряженная борьба, но и торжественный парад участников, музыкальное сопровождение и эффектное оформление арены. Особое внимание в программе уделено детским категориям, где маленькие спортсмены продемонстрируют свои первые серьезные навыки управления лошадью.
Финальный день соревнований, 14 июня, станет по-настоящему праздничным: в рамках турнира пройдет арт-пикник «На коне». Для гостей организуют творческие мастер-классы, интерактивные площадки и тематические игры. Посетители смогут покататься на лошадях и отлично провести время в зоне отдыха с фудтраками.
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