Пермская команда взяла серебро на чемпионате России по баскетболу 3×3

Команда из Перми Bionord Pro взяла серебро на чемпионате России по баскетболу 3×3, сообщили в пресс-службе клуба.
В Сочи состоялся финальный тандем Winline чемпионата по баскетболу 3×3. За пермскую команду в полуфинале выступали Александр Зуев, Игорь Бурик, Станислав Шаров и Михаил Мамонтов, а руководил спортсменами главный тренер Алексей Жердев.
В полуфинальном матче баскетболисты Bionord Pro проиграли челябинской команде «Курчатов» со счётом 17:19. Впоследствии «Курчатов» завоевал титул победителя тандема и чемпионата России. По результатам соревнований пермская команда стала серебряным призёром.
«По итогам чемпионата эмоции у нас, конечно же, смешанные. Перед самими собой ставили задачу — защитить титул чемпиона. В этот раз нас немного не хватило, всего одной победной игры. Но, в целом, по сезону хочется сказать, что ребята большие молодцы. Выдержали стойко все испытания», — прокомментировал главный тренер баскетбольного клуба Алексей Жердев.
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