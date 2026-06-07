Пермская команда взяла серебро на чемпионате России по баскетболу 3×3

«По итогам чемпионата эмоции у нас, конечно же, смешанные. Перед самими собой ставили задачу — защитить титул чемпиона. В этот раз нас немного не хватило, всего одной победной игры. Но, в целом, по сезону хочется сказать, что ребята большие молодцы. Выдержали стойко все испытания», — прокомментировал главный тренер баскетбольного клуба Алексей Жердев.