За сутки при атаках ВСУ пострадали девять белгородцев, в том числе ребенок

Пострадавшие установлены в Белгородском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах. 12-летняя девочка проходит лечение в детской областной больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. После телемедицинской консультации с федеральным медцентром принято решение, что перевод в Москву не требуется. Все остальные раненые также находятся под наблюдением местных врачей.