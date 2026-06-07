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В Хабаровском крае начали обустраивать тропу «Легенды Сэвэнов»

Специалисты проводят геодезию, устанавливают реперы и готовят основание маршрута. Открыть тропу планируют осенью этого года.

В Хабаровском крае стартовало обустройство туристской тропы «Легенды Сэвэнов» в национальном нанайском селе Сикачи-Алян. Маршрут создают по поручению губернатора Дмитрия Демешина в рамках федерального проекта «Тропы Дальнего Востока», сообщили в краевом минтуризма.

Сейчас на месте будущей тропы идут подготовительные работы. Специалисты проводят геодезию, устанавливают реперы и готовят основание маршрута. Открыть тропу планируют осенью этого года.

Маршрут сделают доступным для туристов разного возраста. Сложных подъёмов и тяжёлых участков здесь не будет, поэтому пройти по тропе смогут не только опытные путешественники, но и школьные группы, семьи с детьми и гости, которые впервые приезжают в Сикачи-Алян.

На территории появятся визит-центр, места для отдыха, информационные стенды и арт-объекты, над которыми уже работают мастера. В визит-центре туристы смогут узнать больше о культуре и истории территории, а также приобрести сувениры, созданные представителями коренных малочисленных народов Севера.

Тропа протяжённостью 3,8 километра пройдёт рядом с берегом Амура и знаменитыми петроглифами Сикачи-Аляна. Эти древние изображения считаются одним из главных культурных символов Хабаровского края и входят в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая стоимость проекта составляет почти 138 млн рублей.