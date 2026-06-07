В Хабаровском крае начали обустраивать тропу «Легенды Сэвэнов»

Маршрут сделают доступным для туристов разного возраста. Сложных подъёмов и тяжёлых участков здесь не будет, поэтому пройти по тропе смогут не только опытные путешественники, но и школьные группы, семьи с детьми и гости, которые впервые приезжают в Сикачи-Алян.