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Нижегородское МВД изменило график миграционных отделов на День России

Из-за празднования Дня России подразделения по вопросам миграции будут работать по особому расписанию с 11 по 14 июня.

В Нижегородской области изменится график работы подразделений по вопросам миграции в связи с грядущими июньскими праздниками. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Накануне праздника, в четверг 11 июня, рабочий день во всех ведомствах будет сокращен на один час. Официальный праздничный день 12 июня (пятница) объявлен выходным для всех без исключения миграционных служб региона.

В последующие дни расписание приема граждан будет различаться в зависимости от профиля отделов. Так, территориальные отделы и подразделение по оформлению заграничных паспортов (ул. Академика Сахарова, 18) будут открыты для посещения в субботу, 13 июня, по обычному графику, а 14 июня уйдут на выходной. В свою очередь, отделы трудовой миграции на ул. Академика Сахарова, 18 и подразделения на бульваре Юбилейном, 32 будут закрыты два дня подряд — 13 и 14 июня. К стандартному режиму работы все структуры вернутся с понедельника, 15 июня. Нижегородцам рекомендуют планировать визиты заранее.

Ранее сообщалось, что четырехдневная рабочая неделя ждет нижегородцев в июне.