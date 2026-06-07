Нижегородское МВД изменило график миграционных отделов на День России

В последующие дни расписание приема граждан будет различаться в зависимости от профиля отделов. Так, территориальные отделы и подразделение по оформлению заграничных паспортов (ул. Академика Сахарова, 18) будут открыты для посещения в субботу, 13 июня, по обычному графику, а 14 июня уйдут на выходной. В свою очередь, отделы трудовой миграции на ул. Академика Сахарова, 18 и подразделения на бульваре Юбилейном, 32 будут закрыты два дня подряд — 13 и 14 июня. К стандартному режиму работы все структуры вернутся с понедельника, 15 июня. Нижегородцам рекомендуют планировать визиты заранее.