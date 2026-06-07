В Хабаровске пожарные спасли ребёнка и девушку из задымлённого дома

В Хабаровске пожарные МЧС России спасли двух человек во время пожара в девятиэтажном доме на улице Пионерской. Сообщение о возгорании поступило 7 июня в 18:10 по хабаровскому времени.
Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. Когда расчёты прибыли на место, внутри горели домашние вещи и мебель, а подъезд быстро начал заполняться дымом. Из-за этого пожарным пришлось не только тушить квартиру, но и срочно выводить людей из опасной зоны.
С помощью спасательных устройств на улицу вывели ребёнка и девушку. Ещё 10 человек, среди них несовершеннолетний, были эвакуированы из дома. Трое взрослых находились в горящей квартире.
В 18:31 пожар локализовали на площади 20 квадратных метров. Ещё через 15 минут открытое горение было ликвидировано, а полностью работы на месте завершили в 19:06. Пострадавших нет.
Всего на вызов привлекали 21 человека и шесть единиц техники. Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку и установят причину возгорания.