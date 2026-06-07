Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье подвели итоги ежегодного подсчета соловьев

Больше всего соловьев было замечено в долинах малых рек — Данилихи, Егошихи и Мулянки.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае завершилась акция по наблюдению за соловьями. По итогам мониторинга, зафиксировано 70 поющих птиц этого вида.

Информация о птицах поступала не только из Перми, но и из Березников, Губахи, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Барды, Яйвы, Елово, Гамово, Юго-Камского, Мостовой и других населенных пунктов региона.

Больше всего соловьев в краевой столице, как и в предыдущие годы, было замечено в долинах малых рек — Данилихи, Егошихи и Мулянки.

Результаты исследования озвучили в МКУ «Городское зеленое строительство», опираясь на данные Пермского орнитологического сообщества. В этом году участники акции отправили 151 сообщение о встречах с соловьями. Наблюдениями поделились 25 человек.