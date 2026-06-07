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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре с 7 по 10 июня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. МЧС Москвы предупредило жителей и гостей столицы о жаре с 7 по 10 июня с максимальной температурой плюс 30−31 градус.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 7 по 10 июня местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой 30−31°С», — говорится в сообщении на платформе «Макс».

Ведомство порекомендовало надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

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