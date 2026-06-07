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В Таганроге 12 студенток получили единовременную выплату по беременности

По состоянию на 1 июня 12 будущих мам в Таганроге получили единовременную выплату в рамках региональной программы по повышению рождаемости. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

По состоянию на 1 июня 12 будущих мам в Таганроге получили единовременную выплату в рамках региональной программы по повышению рождаемости. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Сумма выплаты обучающихся в учреждениях среднего профессионального и высшего образования составляет 100 тыс. руб.

«Также в рамках нацпроекта продолжают действовать и другие меры поддержки семей с детьми: пункты проката вещей для новорожденных, единовременная выплата 300тыс. руб. многодетным семьям и компенсация половины стоимости обучения студентам из многодетных семей», — говорится в сообщении.