Патриарх: для Православной гимназии требуется построить еще один корпус

Для Православной гимназии в центре Калининграда требуется построить еще один корпус, поскольку в учреждении уже не хватает мест. Об этом сказал патриарх Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии в докладе, посвященном актуальным проблемам общецерковной и епархиальной жизни. Его доклад опубликован на сайте епархии.
Патриарх сообщил, что число обучающихся в Православной гимназии в 2026 году составило 653 человека. «В гимназии уже не хватает мест для всех желающих получать образование, требуется построить еще один корпус. Что же, если требуется помещение, то его нужно создать. Нельзя допускать, чтобы материальные факторы ограничивали развитие такого замечательного учреждения, как наша гимназия», — сказал предстоятель РПЦ.
Православную гимназию развивают в Калининграде с 2008 года, она расположена на пл. Победы за Кафедральным собором Христа Спасителя. С 2010 по 2017 год территорию огораживал строительный забор. Его убрали 9 лет назад после завершения строительство третьего корпуса гимназии.
Учреждение является частным, обучение осуществляется на платной основе. По данным сайта ЧОУ, год обучения обходится от 102600 ₽ за первый класс до 135000 ₽ за старшие классы.