Патриарх: для Православной гимназии требуется построить еще один корпус

Патриарх сообщил, что число обучающихся в Православной гимназии в 2026 году составило 653 человека. «В гимназии уже не хватает мест для всех желающих получать образование, требуется построить еще один корпус. Что же, если требуется помещение, то его нужно создать. Нельзя допускать, чтобы материальные факторы ограничивали развитие такого замечательного учреждения, как наша гимназия», — сказал предстоятель РПЦ.