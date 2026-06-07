36 управленцев из Красноярского края вышли в финал конкурса «Лидеры России. Команда»

В финал федерального конкурса «Лидеры России. Команда» вышли 36 управленцев из Красноярского края. Завершающий этап пройдет с 9 по 13 июня в мастерской управления «Сенеж», итоги подведут 14 июня. Всего на шестой сезон конкурса от жителей Красноярского края поступило около 1 400 заявок. Среди финалистов от региона — представители правительства края, а также компаний в сфере образования, промышленности, электроэнергетики и атомной промышленности. По словам генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» и ректора мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, в финал шестого сезона вышли 1 400 управленцев, объединенных в 280 команд. Каждый четвертый финалист — молодой управленец от 25 до 34 лет, более 80% участников являются действующими руководителями уровня начальника отдела и выше. Финал объединит управленцев из разных секторов экономики, в том числе из индустриальных отраслей, сферы государственного управления, ИТ и финансов. Напомним, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Красноярском крае.