Из-за остановки поезда «Ростов-на-Дону — Новороссийск» задерживаются 9 поездов и 6 электричек

После устранения неполадки поесть отправился по маршруту в 10:40, однако это привело к задержке девяти поездов дальшего следования и шести пригородных поездов. «Время задержки составляет от 15 минут до 1 часа 18 минут. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов», — говорится в сообщении.