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Из-за остановки поезда «Ростов-на-Дону — Новороссийск» задерживаются 9 поездов и 6 электричек

Утром в воскресенье, 7 июня, поезд № 819 «Ласточка» Ростов-на-Дону — Новороссийск остановился по техническим причинам на участке между станциями Васильево-Петровская и Орловка-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Источник: Коммерсантъ

Утром в воскресенье, 7 июня, поезд № 819 «Ласточка» Ростов-на-Дону — Новороссийск остановился по техническим причинам на участке между станциями Васильево-Петровская и Орловка-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

После устранения неполадки поесть отправился по маршруту в 10:40, однако это привело к задержке девяти поездов дальшего следования и шести пригородных поездов. «Время задержки составляет от 15 минут до 1 часа 18 минут. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов», — говорится в сообщении.