Ущерб от действий пиромана, спалившего квартиру, два дома и гараж в Калининграде, вырос до 2 млн рублей

Ущерб по делу калининградского пиромана, которого подозревают в серии поджогов в Московском районе, превысил 2 млн рублей. Об этом областная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 7 июня.
По данным ведомства, 19 мая ранее судимый 55-летний мужчина решил отомстить знакомой и устроил пожар в её квартире на улице Лаптевых. В тот же период — с 14 по 20 мая — он спалил ещё два жилых дома и гараж незнакомых людей. Здесь мотив был уже другой: желание похулиганить.
«Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (“Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога”). Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства», — говорится в сообщении.
О задержании мужчины полиция сообщила 1 июня. Одна из семей, чей дом пострадал при пожаре, не согласилась с оценкой ущерба в 1 млн рублей.