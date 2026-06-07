Ущерб от действий пиромана, спалившего квартиру, два дома и гараж в Калининграде, вырос до 2 млн рублей

По данным ведомства, 19 мая ранее судимый 55-летний мужчина решил отомстить знакомой и устроил пожар в её квартире на улице Лаптевых. В тот же период — с 14 по 20 мая — он спалил ещё два жилых дома и гараж незнакомых людей. Здесь мотив был уже другой: желание похулиганить.