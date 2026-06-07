В парке поселка Борисоглебского Ярославской области обустроили 2 площадки

Детская площадка и спортивная зона с тренажерами появились в парке на улице Солнечной поселка Борисоглебского в Ярославской области в рамках очередного этапа благоустройства. Это первый сданный в этом году в регионе объект нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном департаменте ЖКХЭиРТ.
«В парке на улице Солнечной в этом году появились современная детская игровая площадка с безопасным покрытием и полноценная спортивная зона с тренажерами под открытым небом. По периметру установили ограждение для безопасности детей. Пространство также украсили световые деревья, которые работают в вечернее время, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — На оперативном совещании поставил задачу ускорить в регионе темпы благоустройства без потери качества. Это касается и общественных пространств, и дорог, и дворов».
Площадь парка в Борисоглебском занимает полтора гектара. Раньше там была неухоженная территория, но в предыдущие годы ее расчистили, проложили инженерные сети, привели в порядок пруд, укрепив его берега современными габионами. Обустроили прогулочные дорожки, установили скамейки-качели и уютную беседку, смонтировали дополнительное уличное освещение для комфорта и безопасности. Парк украсили топиарными фигурами и построили амфитеатр, который уже активно используют во время праздников. В ближайших планах — озеленение.
Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Ярославской области планируется обновить более 20 общественных территорий. На сегодняшний день благоустройство ведется на большинстве из них, в том числе в Ярославле, Рыбинске, Мышкине, Данилове.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.