В парке поселка Борисоглебского Ярославской области обустроили 2 площадки

«В парке на улице Солнечной в этом году появились современная детская игровая площадка с безопасным покрытием и полноценная спортивная зона с тренажерами под открытым небом. По периметру установили ограждение для безопасности детей. Пространство также украсили световые деревья, которые работают в вечернее время, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — На оперативном совещании поставил задачу ускорить в регионе темпы благоустройства без потери качества. Это касается и общественных пространств, и дорог, и дворов».