РПН зафиксировал рост опасных бактерий в водопроводах детских учреждений

— В 2025 г. по сравнению с 2024 г. качество воды как из подземных, так и из поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения улучшилось по санитарно-химическим показателям, доля проб воды, не соответствующих санитарным требованиям, составила 13,9% (2024 г. — 20,5%, 2023 г. — 26,0%, 2022 г. — 27,8%), а также улучшилось по микробиологическим показателям — 1,5% (2024 г. — 1,5%, 2023 г. — 3,0%, 2022 г. — 9,6%).