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Нижегородцы пожаловались на работу почты

Клиентам отказывали в оформлении простых и заказных писем.

Источник: Нижегородская правда

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области выдало предупреждение АО «Почта России». Поводом стали жалобы жителей региона на то, что сотрудники отделений отказываются оформлять простые и заказные письма через окна операторов. Об этом сообщается на сайте нижегородского УФАС.

Как выяснили антимонопольщики, клиентам отказывали в приеме отдельных видов почтовых отправлений, предлагая им самостоятельно оформлять корреспонденцию через альтернативные каналы: интернет-сайт, мобильное приложение, зона самообслуживания. Если человек не мог или не хотел этого делать, ему предлагали отправить письмо по более высокому тарифу.

В УФАС отметили, что такие действия нарушают права потребителей на свободный выбор способа отправки корреспонденции. Теперь «Почта России» обязана издать внутренний документ, запрещающий сотрудникам отделений ограничивать клиентов в этом выборе.

Если компания не исполнит предупреждение, антимонопольный орган перейдет к более жестким мерам.