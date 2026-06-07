Нижегородцы пожаловались на работу почты

Как выяснили антимонопольщики, клиентам отказывали в приеме отдельных видов почтовых отправлений, предлагая им самостоятельно оформлять корреспонденцию через альтернативные каналы: интернет-сайт, мобильное приложение, зона самообслуживания. Если человек не мог или не хотел этого делать, ему предлагали отправить письмо по более высокому тарифу.