Нижегородцы пожаловались на работу почты

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области выдало предупреждение АО «Почта России». Поводом стали жалобы жителей региона на то, что сотрудники отделений отказываются оформлять простые и заказные письма через окна операторов. Об этом сообщается на сайте нижегородского УФАС.
Как выяснили антимонопольщики, клиентам отказывали в приеме отдельных видов почтовых отправлений, предлагая им самостоятельно оформлять корреспонденцию через альтернативные каналы: интернет-сайт, мобильное приложение, зона самообслуживания. Если человек не мог или не хотел этого делать, ему предлагали отправить письмо по более высокому тарифу.
В УФАС отметили, что такие действия нарушают права потребителей на свободный выбор способа отправки корреспонденции. Теперь «Почта России» обязана издать внутренний документ, запрещающий сотрудникам отделений ограничивать клиентов в этом выборе.
Если компания не исполнит предупреждение, антимонопольный орган перейдет к более жестким мерам.