В Калужской области выбрали лучшего сварщика региона

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» подвели в Калужской области. Лучшим признан Михаил Чекунков с 35-го механического завода, сообщили в областном министерстве труда и социальной защиты.
В региональном этапе конкурса, который является ключевым мероприятием нацпроекта «Кадры», соревновались 12 профессионалов из 10 предприятий региона. Второе место занял Дмитрий Чульчин из компании «Технострой», а третье — Андрей Алексеев с Калужского турбинного завода — это самый молодой участник. Победитель Михаил Чекунков представит Калужскую область на федеральном этапе конкурса осенью в Перми.
Отметим, что номинация «Сварщик» популярна среди конкурсантов: в прошлом году она оказалась самой массовой — за звание лучшего сварщика страны боролись 38 профессионалов. В целом в Калужской области трудятся около 9 тысяч сварщиков, а соискателям предлагается примерно 150 вакансий на предприятиях региона.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.