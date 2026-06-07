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Путин на следующей неделе вручит медали «Герой Труда» и госпремии

Путин на следующей неделе вручит медали «Герой Труда» и государственные премии.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза и вручит медали «Герой Труда» и государственные премии.

О графике президента на предстоящую неделю сообщил автор ИС «Вести» Павел Зарубин.

Также Путин планирует провести совещание с членами правительства.

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