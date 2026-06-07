Патриарх Кирилл заявил, что Калининграду нужно больше православных храмов

Иначе, считает Кирилл, выглядит ситуация в областном центре. В Калининграде живёт около полумиллиона человек, а приходских храмов — 34. «Для такого города, учитывая его большую важность, — в том числе в качестве свидетеля православия, свидетельства, обращённого на Запад, да и для самой духовной жизни людей, — этого мало. Необходимо подумать о строительстве новых храмов», — считает патриарх.