Патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру на площади Победы в Калининграде. Мероприятие состоялось днём в воскресенье, 7 июня.
Утром глава Русской православной церкви провёл Божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы. Около 12:30 патриарх освятил памятник князю Владимиру. Посмотреть на мероприятие пришли сотни человек.
Монумент расположен перед Кафедральным собором Христа Спасителя. Рабочие установили памятник князю Владимиру в конце мая. На постамент поместили шестиметровую бронзовую статую. После этого установили большой металлический крест, который держит в руках князь Владимир. Общая высота композиции составляет 10,5 метра.
В марте начали демонтировать площадку под памятник князю Владимиру, которую обустраивали за счёт городского бюджета. В Калининградской епархии РПЦ говорили, что на территории «завершаются работы по благоустройству в рамках подготовки постамента». Проект памятника рассмотрели и одобрили на совете по культуре в конце апреля.
Местные власти передали Калининградской епархии 2,2 тысячи квадратных метров на площади Победы для установки памятника князю Владимиру в 2017 году. Соорудить монумент рассчитывают на частные пожертвования. Бывший глава города Александр Ярошук говорил, что поставить монумент в центре Калининграда — его инициатива, а участок для памятника утвердил сам патриарх Кирилл.
На месте под монумент обустроили мини-сквер. В центре круглого возвышения, покрытого плиткой, поставили крест высотой около двух метров. Для подъёма на площадку сделали лестницы. Вокруг поставили лавочки, урны и светильники. Затраты на благоустройство оценивали в пять миллионов рублей.