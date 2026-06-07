Представители компаний Смоленской области обучились бережливым технологиям

Принципы бережливого производства освоили представители компаний Смоленской области на базе учебно-производственной площадки «Фабрика процессов». Обучение было организовано по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участниками стали представители пяти компаний. Они изучили инструменты бережливого производства и применили их на практике: необходимо было выстроить логистику, работу ОТК и сборочных участков, оптимизировать рабочий процесс и организовать выпуск готовой продукции. Обучающиеся также смогли получить практические знания на производственном симуляторе. Команды изготовили 10 изделий по принципам бережливого производства и вывели виртуальное предприятие на прибыльный уровень.
«Повышение производительности труда — одно из важнейших условий для развития экономики. В этом направлении Смоленская область показывает хорошие результаты. По итогам 2025 года перевыполнили ключевые показатели федерального проекта “Производительность труда”. За прошлый год почти 70% предприятий региона обеспечили ежегодный прирост производительности труда не менее 5% при целевом показателе 50%», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.