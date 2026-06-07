Представители компаний Смоленской области обучились бережливым технологиям

Участниками стали представители пяти компаний. Они изучили инструменты бережливого производства и применили их на практике: необходимо было выстроить логистику, работу ОТК и сборочных участков, оптимизировать рабочий процесс и организовать выпуск готовой продукции. Обучающиеся также смогли получить практические знания на производственном симуляторе. Команды изготовили 10 изделий по принципам бережливого производства и вывели виртуальное предприятие на прибыльный уровень.